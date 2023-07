Ferrell je to sezono v ligi Aba v povprečju dosegal 16,2 točke in 5,9 podaje na tekmo, v domačem prvenstvu pa je ob nazivu najkoristnejšega igralca finala lige Nova KBM v povprečju dosegal 13,1 točke na tekmo.

Tridesetletni organizator igre je v karieri igral tudi prek luže v ligi NBA, zastopal je barve Brooklyn Nets, Dallas Mavericks, Sacramento Kings, Cleveland Cavaliers in Los Angeles Clippers. Član Olimpije je bil od decembra 2021.

Adams je dres ljubljanske zasedbe nosil eno leto, v ligi Aba pa je dosegal 14,1 točke na tekmo.

Rebec je k Olimpiji prišel oktobra lani in ostal do konca sezone. V končnici DP je dosegal 8,1 točke in 5,5 asistence na tekmo, v ligi Aba pa je dosegal 4,5 točke in 3,1 podaje na tekmo.

Marko Jeremić je bil drugi najboljši strelec Cedevite Olimpije v končnici DP, dosegal je po 13 točk na tekmo, v ligi Aba pa se je ustavil pri 6,8 točke na tekmo.

Mirko Mulalić je v končnici DP odigral šest tekem in dosegal 4,2 točke in 1,7 skoka, v ligi Aba pa je v polfinalu proti Partizanu na treh tekmah skupaj dosegel 12 točk.

Blaž Habot, ki je v Ljubljano prišel avgusta 2021, letos ni igral.

Olimpija bo prihajajočo sezono igrala v spremenjeni zasedbi, potem ko so pred časom sporočili, da jo bo s klopi vodil Italijan Simone Pianigiani. Tudi v pisarni je prišlo do spremembe, saj bo športni direktor Vlado Ilievski.

Ekipo so doslej okrepili trije košarkarji, Malijec Amadou Sow, Nemec Justus Hollatz in Rus Aleksander Šaškov.