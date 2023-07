Družina 17-letnega Nahela, ki ga je policist ustrelil v torek med nadzorom prometa, je preko odvetnikov medije v petek pozvala, naj ne bodo navzoči na pogrebu.

Župan Naterra Patrick Jarry pa je v petek dejal, da je treba v tem trenutku stati ob strani družini in materi, ki bo pokopala svojega otroka.

Na najstnika francosko-alžirskega porekla je policist streljal v torek zvečer med nadzorom prometa. Kljub pomoči reševalnih služb je mladostnik umrl zaradi strelnih ran v prsnem košu.

Francosko tožilstvo je v četrtek policista obtožilo uboja in ostaja v priporu. Uboj je sprožil proteste in izgrede v številnih francoskih mestih. Minulo noč, ko so potekali že četrtič, je bilo aretiranih več kot 1300 ljudi.

Mati ustreljenega najstnika je v petek v svojem prvem intervjuju za medije poudarila, da za smrt sina ne krivi policije, temveč zgolj eno osebo. Ob tem je dodala, da je 38-letni policist, ki je ubil njenega sina, »videl arabski obraz, majhnega otroka, in mu hotel vzeti življenje«.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem starše pozval, naj otrok v času protestov ne spuščajo na ulice. Danes je zaradi dogajanja odpovedal tudi za nedeljo načrtovan državniški obisk v Nemčiji.