Za Adama Yatesa, ki so ga pri UAE Team Emirates pred začetkom Toura označili za kapetana ob Pogačarju, je bila to 22. zmaga v karieri in sploh prva na etapah tritedenskih preizkušenj.

Zanjo je drugouvrščeni z nedavnega kriterija po Dofineji po napadu med spustom s klanca Pike okoli deset kilometrov pred ciljem ugnal brata Simona (Jayco-AlUla).

Ta je ciljno črto, ki je bila nekoliko navkreber, po vzpenjanju v zadnjem kilometru prečkal štiri sekunde za Adamom. Tretje mesto pa je po sprintu pripadlo Pogačarju (UAE Team Emirates), ki je zaostal 12 sekund skupaj z nekaterimi drugimi favoriti za generalno razvrstitev. Vseeno je proti lanskemu zmagovalcu, Jonasu Vingegaardu (Jumbo-Visma) z Danske, pridobil štiri sekunde.

»Iskreno ne vem, kaj naj povem. Nekako smo pripravili teren za Tadeja na zadnjem klancu. Napadel je, ampak nato so upočasnili ritem na spustu. Pred tem se mi je od zadaj priključil Simon, nato pa sva se odpeljala mimo vodilnih. Najprej nisem vedel, ali naj sploh narekujem ritem z bratom, ampak po radiu so mi rekli, naj napadem etapno zmago,« je etapo po koncu za organizatorje pospremil zmagovalec današnje etape.

»Zelo sva si blizu z bratom in deliti to izkušnjo z njim, je bilo zelo lepo. V enem trenutku sem mislil, da me bo zlomil, ampak mi je uspelo zdržati,« je še dodal in po vprašanju o rumeni majici ostal skromen. »Ostal bom z nogami trdno na tleh, tu je šef Pogačar in pokazal je, da je najboljši na svetu. Verjamem, da bo to kazal tudi v naslednjih dneh.«

Etapa se je pričakovano začela z napadi ubežnikov, nekoliko nepričakovano pa je uspel že prvi beg peterice. Vseeno pa je hitrost glavnine v ozadju vseskozi naraščala, predvsem v zadnji tretjini etape. Ubežniki posledično niso imeli nikakršnih možnost za uspeh.

Vingegaard in Pogačar sta čakala vse do zadnjega vzpona na Pike (2 km/10 %), slovenski as pa se ni mogel znebiti Vingegaarda. Ker Danec nato ni sodeloval v narekovanju ritma, sta v ospredje pobegnila Simon in Adam Yates in obračunala za etapno zmago.

Sta pa dva izmed kandidatov za stopničke v Parizu že doživela nesrečo. Na spustu s predzadnjega kategoriziranega vzpona, okoli 23 km pred ciljem, sta namreč padla Španec Enric Mas (Movistar) in Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education-EasyPost). Huje jo je odnesel Mas, ki je moral odstopiti, Carapaz pa je povsem okrvavljen po levem kolenu zaostal več kot 15 minut.

V skupnem seštevku ima Adam Yates pred bratom Simonom osem sekund naskoka, Pogačar na tretjem mestu zaostaja 18 sekund, Vingegaard pa na devetem mestu 22.

»Razveselil sem se, ker smo dobili rumeno majico po zmagi Adama Yatesa. Ta zmaga tako meni kot celi ekipi veliko pomeni,« je v prvem odzivu za RTV Slovenija dejal Pogačar.

»Mislim, da je bilo v redu za prvi dan po obdobju brez pripravljalnih dirk, seveda z izjemo državnega prvenstva. Prvi dan je torej minil nad pričakovanji,« je še dejal in glede napada na zadnjem vzponu pristavil: »Pričakoval sem, da bo še kdo drug v ospredju, a na koncu smo bili le trije. Jonas (Vingegaard, op. STA) je dal vedeti, da ne bo pomagal narekovati ritma do cilja, posledično pa je Adam lahko zagrabil priložnost.«

Ostala Slovenca na dirki nista bila v ospredju. Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je bil 58. z zaostankom 3:37 minute, Luka Mezgec (Jayco-AlUla) pa je bil 135. z zaostankom 13:53 minute.

V nedeljo bo na sporedu še ena razgibana baskovska etapa. Trasa med Vitoria-Gasteizom in San Sebastianom je najdaljša na letošnji francoski pentlji z 208,9 km.

Kolesarji bodo morali premagati 2900 višinskih metrov s petimi kategoriziranimi vzponi, zadnji z bonifikacijskimi sekundami za najboljše tri se bo začel dobrih 24 km pred ciljem. Gre za 8,1 km dolg klanec Jaizkibel, ki je pogosto del klasike San Sebastian.