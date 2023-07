»To je napad na ustavno sodišče BiH in poskus ogrožanja odločitev pravnega in ustavnega okvira BiH, vključno z odločitvami visokega predstavnika,« je v Sarajevu dejal Schmidt in dodal, da se je zato odločil za razveljavitev spornih zakonov na podlagi pooblastil, ki jih ima.

Ob tem je poudaril, da parlamenti entitet v BiH nimajo pravice do odstopanja od določil ustave BiH ali obveznosti, ki izhajajo iz daytonskega sporazuma. Ena od teh je tudi sodelovanje z visokim predstavnikom. Glede na spremembe kazenskega zakonika, ki jih je uvedel, bodo dejanja, ki kršijo ustavno ureditev države, v prihodnje obravnavana kot kaznivo dejanje.

Izrazil je tudi upanje, da se bodo politiki v državi spametovali in naredili, kar je potrebno za izvedbo nujnih reform, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Schmidta je podprlo ameriško veleposlaništvo v BiH, na njegove odločitve pa se je odzval tudi Dodik. Dejal je, da je Schmidt nezakonit visoki predstavnik, ker ga Varnostni svet ZN ni potrdil, in da njegovih odločitev ne namerava spoštovati.

Parlament Republike Srbske v Bosni in Hercegovini je v sredo na izrednem zasedanju sprejel zakon, s katerim je prepovedal izvajanje odločitev ustavnega sodišča BiH v srbski entiteti. Pred tem je 21. junija sprejel spremembo zakona, v skladu s katero Schmidtovih odločitev ne bodo več objavljali v uradnem listu, s tem pa naj te v Republiki Srbski ne bi več veljale.

Mednarodna skupnost na čelu z EU se je odzvala kritično in ocenila, da je Republika Srbska skrenila z evropske poti.

Parlament v Banjaluki je sicer sporni zakon na pobudo Dodika sprejel v odgovor na odločitev ustavnega sodišča, ki je pred tem pravilnik spremenilo tako, da sodelovanje srbskega ustavnega sodnika ne bo več potrebno pri sprejemanju odločitev.