59-letni Fernandez bo na položaju nasledil španskega jezuitskega kardinala Luisa Francisca Ladario Ferrerja, ki se mu je Frančišek ob koncu mandata zahvalil za služenje.

Poleg vloge prefekta omenjenega dikasterija bo Fernandez opravljal tudi funkcijo predsednika papeške biblične komisije in mednarodne teološke komisije. Ker je prefekt dikasterija tradicionalno kardinal, bo Fernandez ob nastopu funkcije verjetno tudi napredoval, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Argentinec je bil v duhovnika posvečen leta 1986. Med letoma 1993 in 2000 je služboval kot župnik, kasneje kot vzgojitelj v semenišču in direktor za ekumenizem in katehezo v škofiji. Bil je tudi dekan in rektor papeške katoliške univerze v Argentini.

Frančišek ga je leta 2013 imenoval za nadškofa. Bil je tudi član papeškega sveta in svetovalec kongregacije za katoliško vzgojo. Trenutno je član dikasterija za kulturo in vzgojo.

Naloga dikasterija za nauk vere, ki je nasledil kongregacijo za nauk vere, je sicer spodbujanje in ohranjanje nauka katoliške vere in morale. Kongregacijo je v preteklosti kar 23 let vodil kardinal Joseph Ratzinger, dokler ni leta 2005 postal papež Benedikt XVI.

Kongregacija je nasledila razvpito inkvizicijo, ki je v preteklosti preganjala krivoverstvo.