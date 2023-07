Zakon, ki je danes začel veljati, so kitajske oblasti revidirale aprila. Med drugim vsebuje zelo nejasno opredeljene nacionalne interese, med vohunske dejavnosti prišteva tudi kibernetske napade in prepoveduje prenašanje sleherne informacije, ki bi lahko bila povezana z državno varnostjo.

V skladu s spremenjenim zakonom lahko »zanašanje na vohunske organizacije in njihove agente« ter nepooblaščeno pridobivanje »dokumentov, podatkov, materialov in predmetov, povezanih z nacionalno varnostjo in interesi« Kitajske, pomeni kaznivo dejanje vohunjenja.

Peking vztraja, da ima pravico varovati svojo nacionalno varnost z zakonodajo in trdi, da bo tudi v luči novega zakona spoštoval vladavino prava.

Kitajska zakonodaja je že doslej predvidevala stroge kazni za kazniva dejanja, ki so jih oblasti ocenile za vohunska, od dosmrtnega zapora do usmrtitve. Maja je bil 78-letni ameriški državljan s stalnim prebivališčem v Hongkongu obsojen na dosmrtni zapor. O obtožnici proti njemu je sicer znanih le malo podrobnosti.

Kritiki novega zakona v njem vidijo namerne nejasnosti, ki bi jih oblasti v Pekingu lahko uporabile proti disidentom. Prav tako niso jasni njegovi morebitni učinki na tuja podjetja na Kitajskem ali njihovo ravnanje s podatki.