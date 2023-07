Srbske oblasti si po strelskih napadih z različnimi ukrepi prizadevajo za drastično zmanjšanje orožja v državi, tako zakonitega kot nezakonitega. Od začetka akcije, v okviru katere so prebivalce pozvale, naj anonimno in brez posledic predajo nezakonito orožje, so zbrali 108.883 kosov orožja in minsko-eksplozivnih sredstev, je sporočila srbska policija.

"Od tega je 82.398 kosov orožja. To vključuje legalno in nelegalno orožje, ki je po smrti lastnika ostalo v družinskih gospodinjstvih, ter 26.485 kosov minsko-eksplozivnih sredstev," je povedala Bojana Otović Pjanović iz uprave srbske kriminalistične policije. Dodala je, da so prebivalci predali tudi več kot 4,2 milijona kosov streliva.

Po njenih besedah je srbsko notranje ministrstvo (MUP) zadovoljno z rezultatom akcije. Pojasnila je, da bodo orožje pregledali, neuporabno uničili, določen del pa ga bodo uporabili za izdelavo orožja za srbsko vojsko in policijo. Te postopke bodo nadzorovale za ta namen oblikovane komisije. Kot je še dejala, so nekateri kosi predanega orožja še iz prve in druge svetovne vojne, navaja Tanjug.

Poziv k anonimni in nekaznovani predaji orožja je bil eden od ukrepov srbske vlade po dveh majskih smrtonosnih strelskih napadih. Najprej je 3. maja 13-letni učenec na beograjski osnovni šoli ubil devet učencev in varnostnika, dan kasneje pa je 20-letnik v treh vaseh blizu Mladenovca ubil osem ljudi, večinoma mladih.

Rok za predajo orožja je potekel v petek ob polnoči. Poleg te akcije so oblasti v Beogradu v luči zmanjšanja količine orožja in preprečevanje nadaljnjih strelskih napadov v državi med drugim napovedale zaposlitev dodatnih 1200 policistov, ki naj bi skrbeli za varnost po šolah, kot tudi spremembe kazenskega zakonika in boj proti medvrstniškemu nasilju.