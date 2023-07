Pri skoraj 26 letih se je za avtorja 13 golov v tej sezoni v nemški bundesligi pričakovalo, da se bo pridružil francoskemu PSG. A se to ni zgodilo. Nogometni svetovni podprvak s Francozi je sprejel ponudbo nerazzurrov. Inter Milano je preteklo sezono v serie A končal na tretjem mestu. Z Milančani se je zavezal za obdobje petih let, je sporočil sam na Instagramu. Po obdobjih pri Sochauxu, Guingampu in Mönchengladbachu je sin Liliana Thurama odprl novo poglavje v Interju, s katerim se bo naslednjo sezono vrnil v ligo prvakov. »Marcus Thuram teče hitro. Vedno je tekel hitro, da bi dosegel svoje cilje in premagal vse ovire,« so v soboto zapisali pri italijanskem klubu.