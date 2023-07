Avstralija je februarja prekvalificirala substanci, potem ko je tamkajšnja uprava za terapevtske učinkovine sporočila, da sta snovi "relativno varni", če se uporabljata v "medicinsko nadzorovanem okolju", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Čeprav bo dostop do njiju sprva omejen in drag, številni strokovnjaki in bolniki odločitev pozdravljajo kot prelomen trenutek, saj bi substanci lahko pomagali bolnikom v primerih, ko so druge oblike zdravljenja neuspešne. Psilocibin naj bi uporabljali predvsem za zdravljenje nekaterih vrst depresije, medtem ko naj bi bil MDMA primeren za zdravljenje PTSD.

MDMA ljudem namreč daje občutek povezanosti z drugimi, zato ti s terapevtom lažje spregovorijo o slabih osebnih izkušnjah, je pojasnil avstralski raziskovalec na področju duševnega zdravja in preprečevanja samomorov na univerzi Južne Avstralije Mike Musker. Psilocibin na drugi strani pa po besedah Muskerja ponuja psiho-aktivni učinek, ki ga tradicionalna zdravila nimajo, zaradi katerega se bolnik utegne drugače počutiti glede sebe in svojega življenja.

Musker sicer dvomi, da bosta substanci do leta 2024 že v široki uporabi. Ob tem je pojasnil, da sistem ne bo deloval tako, da oseba "vzame tableto in odide", temveč se bosta substanci uživali pod nadzorom terapevta. Tovrstno zdravljenje bi sicer lahko stalo okoli 1000 avstralskih dolarjev oziroma dobrih 600 evrov na seanso. Strokovnjaki obenem opozarjajo, da čudežnih ozdravitev ne gre pričakovati. Obstaja namreč možnost t. i. bad tripa oziroma slabe izkušnje s substanco, ki lahko duševno stanje bolnika poslabša ali pa ta podoživi določeno travmo, poroča britanski BBC.

Organi v Kanadi in ZDA sicer že dovoljujejo medicinsko uporabo ene ali obeh omenjenih substanc, vendar le v kliničnih preskušanjih ali s posebnimi dovoljenji. Psihedelike za sočutno uporabo preučujejo tudi druge države, med njimi Švica in Izrael, psihedelične klinike pa zakonito delujejo tudi v državah, kot sta Jamajka in Kostarika.