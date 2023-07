Konservativna šesterica vrhovnih sodnikov je v petek razsodila, da je Biden z delnim odpisom študentskih dolgov, kar bi zvezni proračun olajšalo za 400 milijard dolarjev, presegel svoja pooblastila. Proti so bile vse tri liberalne sodnice, ki so poudarile, da odločitev prizadeva 43 milijonov Američanov.

Biden je želel revnejšim študentom, ki so dobili zvezna posojila za šolanje, pomagati z odpisom do 10.000 dolarjev dolga za tiste, ki danes zaslužijo manj kot 125.000 dolarjev na leto, in dodatnih 10.000 dolarjev za prejemnike štipendije Pell, ki je namenjena najrevnejšim. V času pandemije koronavirusa je bilo odplačevanje študentskih dolgov zamrznjeno, po odpravi izrednih razmer zaradi pandemije 11. maja pa se bo moralo jeseni nadaljevati.

Nekaj republikanskih držav je takoj vložilo tožbo proti Bidnovem načrtu. Trdile so, da bodo imele zaradi Bidnove pobude finančno škodo, poleg tega so menile, da ni poštena, ker bo koristila le študentom, ne pa tudi tistim, ki se niso šolali, in tistim, ki so za študij najeli zasebna posojila. Konservativna večina vrhovnega sodišča je sprejela argumente tožnikov in predsednik sodišča John Roberts je v mnenju večine zapisal, da Bidnova vlada ne mora odpisati dolgov po zakonu iz leta 2003, ker gre za prevelike vsote.

Sodnica Elena Kagan je v mnenju manjšine sodnikov zapisala, da si je vrhovno sodišče s tem prilastilo vlogo zakonodajne in izvršne veje oblasti. Biden je bil po odločitvi sodišča ogorčen in je nemudoma napovedal, da bo njegova vlada skušala olajšati vračanje študentskih dolgov po zakonu o višjem izobraževanju iz leta 1965. Vmes pa bo skušala olajšati breme tistim, ki ne bodo zmogli odplačevati dolgov, je napovedal.

»Tisti, ki so jezni na odločitev sodišča, lahko krivijo republikance. Republikanski uradniki enostavno niso mogli prenesti zamisli, da olajšamo breme delavskemu in srednjemu razredu. Hinavščina je presunljiva, saj niso imeli nič proti, ko se je med pandemijo podeljevala pomoč podjetjem, ki je ni bilo treba odplačati,« je dejal Biden.

Politično lahko odločitev sodišča koristi Bidnu in demokratom, saj 53 odstotkov mlajših od 30 let v anketi agencije AP podpira pobudo za delen odpis dolgov. Vendar pa se mora Biden soočati s kritikami, da je ljudem dajal lažno upanje. »Jaz ne dajem lažnega upanja. Republikanci ukradejo vsako upanje,« se je odzval.

Republikanci so odločitev pozdravili. Bivši predsednik Donald Trump je dejal, da je Biden skušal s tem kupovati glasove študentov, bivši podpredsednik Mike Pence pa, da je želel porabiti davkoplačevalski denar za odplačevanje dolgov bankirjev in odvetnikov v New Yorku, San Franciscu in Washingtonu.