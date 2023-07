Vrhovno sodišče je odločalo v primeru spletne oblikovalke Lori Smith iz Kolorada, ki ni želela oblikovati spletne strani za istospolni zakonski par. Zakon države Kolorado ji je diskriminacijo prepovedal, sama pa je trdila, da gre za njeno svobodo govora in vere. Konservativna šesterica vrhovnega sodišča se je z njo strinjala in menila, da ji prvi amandma k ameriški ustavi dovoljuje, da zavrača stranke na podlagi svoje vere.

Nasprotniki odločitve, kot je profesorica prava na univerzi New Boston Linda McClain, menijo, da je vrhovno sodišče omejilo možnosti vlade za boj proti diskriminaciji. Liberalna vrhovna sodnica Sonia Sotomayor je v mnenju manjšine zapisala, da bo takojšen učinek odločitve ta, da bodo homoseksualci postali drugorazredni. Zapisala je, da gre za nadaljevanje reakcionarnega izključevanja določenih skupin, ki so v zadnjih letih napredovale v smeri enakopravnosti.

»Odločitev pomeni, da živimo v družbi s kastami, in lahko vodi v izključevanje tudi drugih skupin. Spletna oblikovalka lahko sedaj na primer zavrne storitve tudi za zakonske pare različnih ras,« je zapisala. »Sodišče je danes prvič v zgodovini dalo podjetjem ustavno pravico, da zavrnejo storitve zaščiteni manjšini,« je poudarila. Sodnik Neil Gorsuch pa je v mnenju večine zapisal, da si prvi amandma zamišlja ZDA kot bogat in kompleksen prostor, kjer lahko vsak svobodno misli in govori, kar si želi, in ne tako, kot zahteva vlada.

Konservativna večina vrhovnega sodišča je tako zagotovila novo zmago ameriški krščanski desnici, potem ko je že lani odločila v prid šolskega trenerja, ki je javno molil po tekmah njegove ekipe in k temu pozival tudi vso ekipo in gledalce. Konservativna večina je pred dnevi odločila tudi v prid raznašalcu paketov za Amazon, ki je trdil, da mu vera prepoveduje delo ob nedeljah.

Predsednik Biden je izjavil, da je razočaran nad odločitvijo, ki je oslabila zakone, ki ščitijo Američane pred diskriminacijo, vključno s temnopoltimi, invalidi, verniki in ženskami. »Globoko me skrbi, da bo odločitev povzročila še več diskriminacije pripadnikov skupnosti LGBTQ,« je dejal Biden.