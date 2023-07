Varovala omogočajo, da se okna in balkonska vrata lahko odprejo samo za 8-10 centimetrov, zaradi česar otrok skoznje ne more potisniti glave oz. telesa in pasti skozi okno. Zagotavljajo varnost otrok do 4. leta starosti, so zapisali na spletni strani. Predlagajo izbiro okenskih varoval, ki imajo mehanizem za sprostitev, da jih lahko odrasli in starejši otroci v nujnih primerih zlahka odprejo. Kljub varovalom, pa velja okna in balkonska vrata po uporabi čim prej zapreti, so dodali.

Na varnost otrok bodite še posebej pozorni med počitnicami, ko ste nastanjeni v novem, nepoznanem okolju. Ob tem so spomnili, da znajo otroci plezati, še preden znajo hoditi. »Otrok se z lahkoto vzpne na stol ali drug del pohištva, dostopa do okenske police ali kljuke balkonskih vrat in pade skozi okno ali preko balkonske ograje,« so poudarili. Zato pozivajo k umiku stolov in ostalega pohištva od oken, balkonskih vrat in balkonskih ograj.

Pozvali so, da naj se otroka med bivanjem na terasi ali balkonu nikoli ne pusti samega in se ga ves čas skrbno nadzoruje. Balkonske ograje naj imajo navpične letvice, razmik med njimi pa naj bo tak, da majhen otrok skoznje ne more potisniti glave ali telesa. Ograje je treba pregledovati in razrahljane letvice takoj popraviti, so navedli.

Majhen otrok tudi ne sodi v nedograjeno hišo, saj lahko pade z balkona, ki še nima ograje, po nedokončanih stopnicah ali v zemeljski izkop ob hiši, so opozorili na NIJZ. V primeru nesreče resneje poškodovanega otroka po navodilih inštituta ni dovoljeno premikati. Poklicati je treba nujno medicinsko pomoč na številko 112 in slediti navodilom zdravnika ter pustiti, da otroka ob ustreznih varnostnih ukrepih premakne usposobljeno medicinsko osebje.