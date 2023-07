Ministrstvo jo je letos že dvignilo, in sicer s 14,26 na 15 evrov. Vnovični dvig pa sledi napovedi ministra Luke Mesca o financiranju dejavnosti osebne asistence, ki vključuje tudi sredstva za nemoteno izplačilo regresa.

Poleg dviga cene za uro storitve je ministrstvo namreč izvajalcem osebne asistence podalo možnost za sklenitev aneksa k pogodbi za izvajanje osebne asistence za letos z namenom, da bi tako zagotovili sredstva za izplačilo polovice regresa za letni dopust zaposlenim pri izvajalcih v obliki predplačila. Drugo polovico regresa pa je ministrstvo že zagotovilo v okviru cene za uro storitve v skladu z metodologijo, so na ministrstvu spomnili v sredo.

Sindikat osebnih asistentov že dolgo opozarja na slabšanje pogojev dela pri zaposlenih v tej dejavnosti, tako da so 25. maja organizirali celo stavko. Z njo so med drugim zahtevali zadostno financiranje dejavnosti, sklenitev kolektivne pogodbe za dejavnost osebne asistence ter sprejetje standardov in normativov dejavnosti.

Minister Mesec je takrat dejal, da se je s sindikatom že sestal, na sestanku pa so se strinjali, da bo treba standarde in normative popravljati. Pri tem so se dogovorili, da sindikat pripravi točke, o katerih bi se želel pogovarjati. Hkrati jim je ministrstvo obljubilo pomoč pri skleniti kolektivne pogodbe.