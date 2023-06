Voditelji Evropske unije so tokratni poletni vrh končali z več sprejetimi sklepi na zunanjepolitičnem področju in zelo splošnimi sklepi glede migracij, ki jih je kot povzetek razprave pripravil predsednik evropskega sveta Charles Michel, saj sta Poljska in Madžarska predlagane sklepe o skupni azilni politiki EU blokirali. Jedro njune blokade je, da še vedno zavračata junija s kvalificirano večino sprejeto reformo skupne evropske azilne politike. Čeprav pri načrtovani novi azilni politiki, ki jo morajo države še dokončno uskladiti z evropskim parlamentom, ne nameravata sodelovati, se lahko pogajanja z evropskimi parlamentarci vendarle začnejo.

Iskanje ravnotežja v odnosih s Pekingom

Najpomembnejša včerajšnja razprava se je vrtela okoli prihodnjega odnosa do Kitajske. Voditelji Evropske unije so se zavezali, da bodo zmanjšali odvisnost integracije od Kitajske. Razprava med voditelji članic, ki imajo različne gospodarske interese s Kitajsko, se je vrtela predvsem okoli vprašanja, kako vzpostaviti ravnovesje med zmanjšanjem tveganja in sodelovanjem na področjih, kot so podnebne spremembe. Pri vprašanjih skupnega interesa namerava Evropska unija sodelovanje s Kitajsko še okrepiti.

Latvijski premier Krisjanis Karniš je slikovito ocenil, da iskanje ravnotežja v odnosih s Kitajsko predstavlja vprašanje za milijon evrov. Po oceni nemškega kanclerja Olafa Scholza je zmanjšanje tveganj v odnosih s Kitajsko predvsem vprašanje podjetij, ki bodo za diverzifikacijo svoje dejavnosti potrebovala nekaj let. Slovenski premier Robert Golob se je zavzel za krepitev dialoga s Kitajsko. »Slovenija si bo tako na bilateralni kot na multilateralni ravni prizadevala, da se ta dialog okrepi,« je napovedal premier.

Kako do ruskih obresti?

Voditelji so med tokratnim zasedanjem – po videopovezavi se jim je v četrtek pridružil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski – govorili o morebitni uporabi zamrznjenega ruskega premoženja za obnovo Ukrajine. Kot je ob koncu zasedanja povedala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, nameravajo pripraviti ustrezen zakonodajni predlog, ki pa se ne bo nanašal na vse zamrznjeno rusko premoženje, temveč zgolj na presežne dobičke zamrznjenih sredstev ruske centralne banke na tleh EU.

EU je zamrznila okoli 200 milijard evrov sredstev ruske centralne banke (90 odstotkov teh sredstev je v Belgiji), obresti teh sredstev pa letno nanesejo 3,3 milijarde. Ta denar bi EU rada uporabila za pomoč Ukrajini pri njeni obnovi. »Vse je zelo zapleteno in trenutno nihče ne ve, kaj je sploh možno,« je pred prehitrim zasegom ruskih sredstev opozarjal Scholz.