Siloviti nočni nemiri v revnih predmestjih so se v zadnjih dneh iz Pariza hitro razširili po vsej Franciji, potem ko je v torek zjutraj policist v Nanterru med kontrolo prometa ustrelil 17-letnega fanta alžirskega rodu, ki je speljal pred zaključkom postopka. Samo v noči na petek je policija aretirala 875 mladih, večinoma starih od 14 do 18 let, od tega 408 v Parizu, 492 stavb je bilo poškodovanih s pirotehničnimi sredstvi, 2000 avtomobilov pa zažganih. Te podatke je sporočil predsednik Emmanuel Macron, ki je starše pozval, naj svojim otrokom preprečijo, da bi sodelovali v nemirih.

Policijska sindikata pozivata v boj

Po Franciji so odpovedali številne kulturne prireditve. Hoteli v Parizu in drugod po državi dobivajo odpovedi rezervacij. Mestni avtobusi in tramvaji vozijo do 21. ure, v Marseillu do 19. ure. Več županov zahteva policijsko uro.

Vlada pošilja zvečer v revna predmestja po 40.000 policistov, kar je šestina vseh. Zaradi javnega reda, svojih desnosredinskih volilcev in krepitve skrajne desnice, ki zahteva obračun z mladimi uporniki, mora poskrbeti, da se neredi čim prej prenehajo. Vendar noče tveganih spopadov policije z mladimi uporniki, raje dopušča materialno škodo, kot da bi še kdo umrl. Že morebitna smrt policista bi vodilna policijska sindikata, ki sta precej desna, spodbudila k večji agresivnosti, h kateri so policisti že tako nagnjeni, kadar imajo opraviti z mladimi iz revnih predmestij, tudi kadar ni uporov. Zdaj sta na primer pozvala svoje člane »v boj« proti »nasilnim manjšinam«, ker »smo v vojni«. Na levici so te izjave obsodili kot »poziv k državljanski vojni«. A voditelj komunistov Fabien Roussel odločno obsoja predvsem nasilje mladih upornikov v predmestjih.

Država z dvojnimi vatli

Kljub demokraciji in pravni državi so mladi iz revnih francoskih predmestij žrtve diskriminacije in rasizma. Ko se na primer potegujejo za delo, imajo malo možnosti za uspeh zaradi svojega muslimanskega imena. Vlade pa se problema ne znajo zares lotiti že zato, ker v Franciji ločevanje glede na etnični izvor ali raso ni dovoljeno.

Mladi afriškega rodu imajo tudi občutek, da pravica ne velja za vse enako. Ob prekršku ali deliktu je lažje belcu kot Francozu, ki ima prednike iz Afrike. Poleg tega policisti ustavljajo predvsem nebelce. »Ni res, da so ti upori razdelili Francijo na dva dela, Francija je že razdeljena na dva dela,« je za televizijo France5 dejala novinarka dnevnika Le MondeVanessa Schneider.

Tudi širše pariško območje se deli na bogate četrti in revna predmestja, ki delujejo kot geta, kjer se nižji sloji, ki so tudi rasno in pogosto versko drugačni od bogatejših Parižanov, počutijo izključene iz zahodne družbe obilja. To se kaže v stanovanjskih blokih, ki so v obupnem stanju: dvigala ne delajo, omet odpada, po stopniščih se nabira umazanija. Veliko je tudi kriminala in preprodaje drog.

Sicer so številne francoske vlade zlasti po uporih jeseni 2005 vlagale milijarde v predmestja in zaposlovanje tamkajšnjih mladih, da bi poskušale odpraviti to delitev Francije na dva dela. Vendar rezultatov ni bilo. V obdobju terorističnih napadov v letih 2015 in 2016 so se mnogi bali, da bi se večje število mladih potomcev priseljencev iz muslimanskih držav pridružilo islamskim teroristom, kar se ni zgodilo. V revnih predmestjih živi okoli 6 milijonov potomcev priseljencev iz nekdanjih francoskih kolonij v Afriki, največ iz Alžirije in Tunizije.

Bolj eksplozivna situacija kot leta 2005 Do podobnega vandalizma, predvsem zažiganja avtomobilov in mestnih avtobusov, manj pa uničevanja stavb kot zdaj, je prišlo jeseni 2005, ko so nemiri mladih potomcev afriških priseljencev trajali tri tedne, povzročila pa jih je smrt petnajstletnika in sedemnajstletnika zaradi električnega udara, potem ko sta na begu pred policijo, ki ju je po krivici lovila zaradi suma vloma, splezala na transformator. Tokrat je situacija bolj eksplozivna, ker je več mladih na družabnih omrežjih, posnetki ustreljenega 17-letnega fanta pa naravnost kličejo k uporu.

