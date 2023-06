V evropski košarki sta v zadnjem obdobju dve stalnici. »Vojna« med evroligo in mednarodno košarkarsko zvezo Fiba ter pogosto menjavanje sistemov tekmovanj. V evroligi so tako po vzoru lige NBA uvedli tako imenovani »play-in«, kar omogoča devetemu in desetemu moštvu po rednem delu, da se še vedno lahko prebije v končnico. V evropskem pokalu, kjer nastopa Cedevita Olimpija, pa so se po dveh sezonah odločili za korenitejše spremembe.

Evroliga je s širitvijo klubov, ki se potegujejo za končnico, uslišala želje trenerjev, ki so se pritoževali, da jih vodstvo tekmovanja često vabi na sestanke in sprašuje po mnenjih, ki jih potem nikoli ne upoštevajo. »Vsako leto smo trenerji povabljeni na razpravo, kjer predstavimo svoja videnja. Z njimi se skoraj vsi strinjajo, a nato se ne spremeni nič. Nemogoče je, da v evroligi tekmuje 18 klubov, le osem pa jih gre v končnico. V ligi NBA je 30 klubov, a jih 16 napreduje v končnico, še štirje pa igrajo dodatne tekme za uvrstitev vanjo,« je pred časom bentil trener Fenerbahčeja Dimitrios Itoudis, ki je zdaj zagotovo bolj zadovoljen. V »play-inu« se bodo ekipe od sedmega do desetega mesta po rednem delu potegovale za dve mesti v končnici. Boljše iz obračuna med sedmo in osmo uvrščenim moštvom se bo v četrtfinalu merilo z drugouvrščenim po rednem delu. Malce drugače bo v dvoboju med deveto in desetouvrščenim. Poraženec tega obračuna bo končal tekmovanje, zmagovalec pa se bo na dodatni tekmi meril s poražencem spopada med sedmo in osmo uvrščeno zasedbo. Boljši iz tega dvoboja bo v četrtfinalu igral z najboljšo zasedbo rednega dela. Evroligo bo sicer v prihodnji sezoni sestavljalo istih 18 klubov kot v lanski. Gran Canaria si je z osvojitvijo evropskega pokala priigrala možnost nastopanja v najelitnejšem evropskem tekmovanju, a je to možnost zaradi pomanjkanja finančnih zmožnosti zavrnila.

Sistem tekmovanja v evropskem pokalu bo doživel večjo prevetritev. Pred dvema sezonama so 20 ekip razdelili v dve skupini po deset, najboljših osem iz vsake pa se je v končnici udarilo za naslov prvaka na eno zmago. Vodstvo tekmovanja je trdilo, da je s tem poskrbelo za razburljivost, a se začuda hitro odločilo za spremembe. Klubi bodo v rednem delu še vedno nastopali v dveh skupinah po deset, le da se jih bo zdaj iz vsake v končnico uvrstilo po šest. Najboljši ekipi skupin se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale. Ekipe med tretjim in šestim mestom pa se bodo po sistemu enega izločilnega obračuna udarile za preostala mesta v četrtfinalu. Tudi najboljših osem bo nato igralo na eno zmago, medtem ko bosta polfinale in finale potekala po sistemu na dve dobljeni tekmi.