Slovenski smučarski skakalki Nika Križnar in Nika Prevc sta na včerajšnji tekmi evropskih iger na veliki skakalnici v Zakopanah leteli v svojem razredu. S popolno predstavo sta tekmicam prepustili le boj za bronasto kolajno. Križnarjeva si je že v prvi seriji z ženskim rekordom skakalnice 137,5 metra tlakovala pot k naslovu evropske prvakinje, saj je imela pred Prevčevo 12,8 točke prednosti in pred Avstrijko Kreuzerjevo 17,1 točke. V finalu ni le branila vodstva, ampak je s popolnim napadom, ki ga je končala s telemarkom, prednost povečala na 29,2 točke (v dolžini dobrih 16 metrov).

Zlato kolajno bom dala v poseben prostor

»Da sem tu dosegla rekord skakalnice in največji seštevek točk v karieri, si bom za vselej zapomnila. Ko sem videla Avstrijce na podelitvi tekme mešanih ekip z zlatimi kolajnami, sem Lanišku rekla, kako lepo se svetijo. Sedaj sem jo dobila sama in dala jo bom v poseben prostor za največje cilje. Nisem pričakovala, da sem v tako dobri formi,« je bila vesela Nika Križnar. Prevčeva, ki je v boju za naslov podprvakinje odbila ostre napade Avstrijk in Nemk, je edina skakalka, ki je osvojila kolajne na vseh treh tekmovanjih v Zakopanah: srebrni na tekmah posameznic na srednji in veliki skakalnici ter bronasto na preizkušnji mešanih ekip. »Prva kolajna, ki sem jo osvojila, me je najbolj presenetila. Po treningih, ki sem jih prikazala v Sloveniji, nisem vedela, da bo izkupiček tako dober. Na igre sem prišla brez kakšnih pričakovanj ali želja, kar je tudi pomagalo. Bolj sem uživala na veliki napravi,« je povedala Nika Prevc. Danes ob 17.30 bo še tekma moških na veliki skakalnici.

Po kajakaših tudi kanuisti brez kolajne v moštvenih vožnjah

Slovenija je tudi drugi dan evropskega prvenstva kajakašev in kanuistov na divjih vodah v slalomu v Krakovu ostala brez kolajne v moštvenih vožnjah. Kanuistke so s petim mestom dosegle celo najboljšo slovensko uvrstitev v štirih ekipnih nastopih, medtem ko so bili kanuisti osmi. Kanuisti Benjamin Savšek, Luka Božič in Nejc Polenčič so bili hitri, a so imeli kar pet dotikov vrat, kar jim je prineslo deset sekund kazni in izločitev iz boja za kolajno. Bili so med velikimi favoriti, saj so lani osvojili naslov svetovnega prvaka v Augsburgu. »Menim, da so bile nekatere kazni neupravičene. Dotaknil sem se enih vrat, ne pa dveh. Enako velja za Božiča in Polenčiča. Nasploh vožnja ni bila najboljša, saj sem naredil kar nekaj napak. Proga tukaj ni zahtevna, a so jo otežili s tem, ko so spustili vrata, ki se hitro zamajejo,« je povedal Benjamin Savšek, ki se je pred tem v kvalifikacijah z osmim časom in enim dotikom uvrstil v jutrišnji polfinale posameznikov. »Čeprav mi proga ne ustreza, saj je premalo divja, sem dobil občutek, da se lahko borim za visoka mesta,« je dodal Savšek, ki brani naslov evropskega prvaka s šampionata lani v Liptovskem Mikulašu. Luka Božič je bil s tretjim dosežkom najboljši Slovenec v kvalifikacijah. »Glede na to, da smo imeli velike apetite v moštvenih vožnjah, smo razočarani, a moramo priznati, da vožnja ni bila idealna. Zdaj grem v napad v polfinalu tekme posameznikov, čeprav občutki na progi niso najboljši,« je povedal Luka Božič. Tudi Polenčič se je z 18. izidom brez težav uvrstil v polfinale.

Kvalifikacije pa so bile prava drama za kanuistke, saj se nobena s prvo vožnjo ni uvrstila v polfinale. Popravni izpit sta v drugi vožnji naredili Alja Kozorog in Eva Alina Hočevar, ne pa Lea Novak. Slovenke so na ekipni tekmi nekoliko popravile vtis s petim mestom. Prehitele so štiri reprezentance, a so bile več kot sedem sekund oddaljene od kolajn. Danes bo polfinale (ob 9.35) in finale (12.10) kajakašev ter kajakašic, jutri pa polfinale (9.05) in finale (11.19) kanuistov ter kanuistk in zaključni boji v kajakaškem krosu.

Slovenske tekmovalke v kikboksu Tyra Barada, Urška Gazvoda in Tina Baloh so se prebile v današnje polfinalne obračune in s tem osvojile že najmanj bronaste kolajne.

