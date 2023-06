Kolesarji so v Baskiji že opravili s predstavitvijo pred velikim številom navijačev. Zadnje dneve pred velikim začetkom so izkoristili za lažje treninge in ogled uvodnih dveh zahtevnih etap v Bilbau in njegovi okolici. Zahtevni in zelo razgibani uvodni etapi predstavljata veliko popestritev na začetku največje kolesarske dirke sezone.

Čeprav že na uvodu ni izključen boj največjih favoritov za končno zmago, ima izmed Slovencev največje cilje Matej Mohorič, ki pa bolj kot nase stavi na ekipnega sotekmovalca, ki prihaja prav iz Baskije, Pella Bilbaa. »V ekipi imamo dva Baska, prav tako iz teh krajev prihaja nekaj našega osebja. Za začetek smo povsem osredotočeni na prvi dve etapi, kjer imamo s Pellom Bilbaom realne možnosti za rumeno majico,« taktiko ekipe Bahrain-Victorious za začetek Toura razkriva Matej Mohorič.

Dve od treh kosti zaceljeni

»Gre za dve zelo selektivni etapi, ki bosta poskrbeli, da bo v cilj skupaj prišla manjša skupina kolesarjev, morda pa bo šel kdo do cilja tudi sam. Prvi etapi spominjata na klasiko San Sebastian kjer sem bil lani že drugi, a tokrat gremo po rumeno majico z Bilbaom,« doda največji analitik v kolesarski karavani, ki ima tudi sam velike cilje na francoski pentlji. »Želim si zmagati na etapi. Zagotovo se bodo pojavile priložnosti. S svojo pripravljenostjo pred Tourom sem zadovoljen. Predvsem zato, ker smo uspešno odpravili vse težave, ki sem jih imel v pripravljalnem obdobju,« je jasen napad na svojo tretjo etapno zmago napovedal 28-letnik iz Podblice pri Kranju.

Seveda je ves čas dogajanja, odkar so kolesarji prispeli v Španijo, največ oči uprtih v Tadeja Pogačarja. Prvi kolesar sveta se je v četrtek prvič predstavil z majico cestnega državnega prvaka. »Z velikim ponosom in dodatno motivacijo začenjam dirko po Franciji z nazivom domačega prvaka,« je začel Tadej Pogačar, ki je imel v ponedeljek še zadnji pregled poškodovanega levega zapestja.»Dve od treh zlomljenih kosti sta 100-odstotno zaceljeni, ena bo potrebovala dlje časa. Vseeno sem izjemno motiviran, da v Parizu majico državnega prvaka zamenjam za rumeno,« svoj tretji pohod na zaključno zmago napoveduje Pogi, ki pa vlogo prvega favorita vseeno prepušča Jonasu Vingegaardu (Jumbo-Visma). »Je branilec naslova in na Dofineji je pokazal, kako je močan. Po mojem mnenju tam še ni bil v najboljši formi, zato je Jonas prvi favorit,« 24-letnik spoštuje svojega tekmeca.

Mezgec z dvojno vlogo

Tretji Slovenec na startu je najbolj izkušeni Luka Mezgec. Izjemno zgovorni Kranjčan je pred dnevi praznoval svoj 35. rojstni dan, a ga leta ne ovirajo pri visokih ciljih. Luka Mezgec je edini izmed slovenske trojice, ki se za zdaj ne more pohvaliti z etapno zmago na največji kolesarski dirki. Nastopil bo na svojem četrtem Touru, najbližje velikemu skalpu pa je bil leta 2020, ko je dvakrat zasedel v kolesarstvu nehvaležno drugo mesto.

»Etapna zmaga na Toru so sanje vsakega kolesarja. Zagotovo bi si to želel, a v Francijo nisem odšel s to mislijo. Moja naloga je, da opravim svojo vlogo pomočnika, če pa bi se pojavila priložnost, jo bom vsekakor poskušal zagrabiti,« v svojem četrtem zaporednem nastopu na dirki po Franciji Luka Mezgec odkrito ne napada etapne zmage, a se bo v celoti posvetil »lead outu« za prvega sprinterja ekipe Dylana Groenewegna. Nizozemsko-slovenska naveza je na dirki po Sloveniji dokazala, da je v odlični formi. »Zagotovo bo tukaj v sprintu večja gneča, več ekip se bo borilo za zmago. Mi imamo znotraj ekipe dve ekipi. Za sprintersko sekcijo bo Tour uspešen, če osvojimo eno etapno zmago. A tudi lani smo zmagali na tretji etapi in so se nato apetiti takoj povečali. Moj trening je bil letos nekoliko drugačen, noge se odlično vrtijo in komaj čakam začetek,« je bil vnovič zgovoren državni podprvak iz Radovljice. Tudi avstralsko moštvo ima že na začetku velika pričakovanja. »Prva dva dneva sem v službi Simona Yatesa, ki je naš kandidat za visoko skupno uvrstitev. V tretji in četrti etapi pa se povsem posvetim Dylanu in upamo na ugoden razplet za nas,« napoveduje Mezgec, ki se zaveda da bo letošnji Tour zelo težak za sprinterje in posebno čustven zaradi slovesa dveh velikanov Marka Cavendisha in Petra Sagana. »Nekako računamo na do deset sprintov, a kakšnega bo zagotovo pokvaril beg. Vsako priložnost, ki se bo ponudila, je treba izkoristiti. Za tisti sprint, ko ne bomo zmagali mi, bi zmago privoščil Cavendishu, ki je največji sprinter vseh časov in si zasluži tudi magično 35. etapno zmago na Touru,« je sprinterske napovedi zaključil Luka Mezgec.

