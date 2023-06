Sajeta Art&Music festival: Popotovanja po zvočnih pokrajinah

Ob Sotočju v Tolminu se bo med 5. in 9. julijem odvil 24. Sajeta Art & Music festival, festival z najdaljšo tradicijo ob reki Soči. Glasbeniki iz desetih držav bodo poskrbeli, da se bo poslušalo glasbo različnih žanrskih form in oblik. Raznolik bo tudi spremljevalni program – kreativne delavnice zaotroke in odrasle, filmi, razstave.