Macronova najzahtevnejša kriza

Skoraj dvajset let po prvi veliki krizi brezperspektivne priseljenske mladine v pariških predmestjih je Francijo zajela njena nova različica. Po več domačih in mednarodnih krizah že tako oslabljeni francoski predsednik Emmanuel Macron se mora po divjanju rumenih jopičev, pandemiji koronavirusa in obsežnih protestih zaradi pokojninske reforme spopadati še s četrto veliko krizo od začetka svoje vladavine. Divjanje in vandalizem, ki sta po policijskem uboju najstnika alžirskih korenin sredi tedna zajela pariška predmestja in se v naslednjih dneh razširila na vso državo, sta morda največji izziv za aktualnega francoskega predsednika in peto francosko republiko.