Zasebni apartma Marije Antoanete spet na ogled

Zasebni apartma francoske kraljice Marije Antoanete, ki se skriva za tajnimi vrati v njeni spalnici v versajski palači, je po temeljiti prenovi znova odprt za javnost. Sobe, vključno s kraljičinim budoarjem, knjižnico in biljardnico, so v dveh nadstropjih in gledajo na notranje dvorišče.