Ste zastrigli z ušesi? Mirassol in Mafra? Vam ta dva kluba ne povesta dosti, a ne? Pa to, da je kot napadalec na 130 tekmah dosegel reci in piši 19 golov (se pravi enega na sedem tekem)? Pa da je Lucas že peta poletna okrepitev po Motiki, Fadidi, Floruczu in Muhamedbegoviću? Vam te »okrepitve« kaj povedo?

Morda je odgovor o smislu teh nakupov podal kar sam brazilski igralec: »Všeč mi je spoznavanje novih okolij, oseb, navsezadnje izzivov.« Torej, drugače povedano, s takim pristopom bo Olimpija letos spet obsojena na »spoznavanje izzivov« v evropski ligi prvakov. Zveni ambiciozno.