Danes v lov na prehranske dobičkarje

Danes bo začela veljati odredba, po kateri bodo morali kmetje, posredniki, živilska industrija in trgovci mesečno sporočati podatke o količinah, poreklu in cenah določenih kmetijskih proizvodov in živilskih izdelkov. Po besedah premierja Roberta Goloba naj bi na tak način ugotovili, kdo so neupravičeni dobičkarji in oderuhi.