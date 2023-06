Nehajte že s temi proslavami

Pa je spet mimo. Proslava ob dnevu državnosti. Ta vsakoletni ritual na Kongresnem trgu v Ljubljani si zasluži eno resno vprašanje: zakaj se po dvaintridesetih letih vedemo, kot da smo včeraj izbojevali svojo državo? Oziroma kdo je tisti, ki se mu še vedno zdi fino, da vsako leto gledamo špalir pomembnih po rdeči preprogi, postrojeno gardo, slišimo topovske salve z gradu, poslušamo govor, nekaj recitacij, malo muzike in finale s skupinskim petjem himne, kakšne narodne ali pa napeva iz reklamnega spota. Se to res vsem zdi samoumevno, nujno potrebno in državotvorno?