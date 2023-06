»Kljub zaupanju stranke in moje poslanske skupine vidim, da je nemogoče, da bi na zadovoljiv način nadaljeval delo ministra,« je dejal in pojasnil, da je podal odstopno izjavo, saj ne želi škodovati ugledu Finske in nove vlade.

Po poročanju finske javne radiotelevizije Yle je Junnila na volitvah leta 2019, ko je vstopil v parlament, na glasovnici imel številko 88. Letos marca pa je na predvolilni prireditvi desne populistične stranke Finci čestital enemu od kandidatov čestital za prejem iste številke.

»Najprej čestitke za odlično volilno številko. Vem, da je to zmagovalna karta. 88 se seveda nanaša na dve črki H, vendar se s tem ne ukvarjajmo,« naj bi izrekel v šali. Številka 88 med neonacisti velja za simbol pozdrava Heil Hitler.

Finska javnost je bila nad Junnilo ogorčena že leta 2015, ko je na parlamentarnih volitvah vodil kampanjo pod sloganom »Plin!«, ki so ga mnogi razumeli kot sklicevanje na plinske celice iz druge svetovne vojne.

Junnila se je za svoje izjave opravičil že prejšnji teden. »Upam, da je vsem jasno, da odločno in absolutno obsojam holokavst, antisemitizem in vsakršna antisemitska dejanja,« je zapisal na Twitterju.