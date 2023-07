Plesne delavnice potekajo na več lokacijah; v športni dvorani Tabor, na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana ter v Stari elektrarni. Za športno dvorano Tabor so se organizatorji odločili zaradi simbolične vrednosti dvorane, tam so namreč snemali priljubljeni mladinski film Poletje v školjki.

»Program je razdeljen na tri zahtevnostne stopnje, ki jih poučujejo različni plesni učitelji,« je pojasnila producentka za plesno dejavnost na JSKD Nina Meško. Za vsako plesno zvrst ponujajo osnovno stopnjo, ki je namenjena popolnim začetnikom, ki se s to plesno zvrstjo še niso srečali ali pa pred tem še niso plesali. Druga stopnja je namenjena plesalcem z vmesnim znanjem, tretja pa profesionalnim plesalcem.

»Večina plesalcev, ki se udeležujejo delavnic, pleše vse leto. Poletna plesna šola je zanje priložnost, da se srečajo še z drugimi plesnimi disciplinami in izpopolnijo svoja znanja,« je dejala Meškova. Posebnost poletne plesne šole so tudi številni plesni učitelji, ki prihajajo iz tujine. Med njimi je tudi plesalka in koreografinja Yuridia Ortega iz Mehike. V preteklih letih je svoje delo predstavljala na različnih festivalih v Mehiki, Španiji, Franciji in na Škotskem, prejela je tudi nagrado na tekmovanju Guillermo Arriaga National Dance Award v Mehiki. Slovenija je zelo priljubljena med mladimi plesalci, ki si želijo svoje delo predstaviti v tujini, in tistimi, ki si želijo na izmenjavo v programu Erasmus.

Nina Meško je še posebej navdušena nad slovensko-španskim dvojcem, Anamario Klanjšček in Magijem Serro, ki vodita delavnico partneringa. Fokus njune delavnice je prenos teže in iskanje ravnotežja v situacijah, ko si s partnerjem delimo isti prostor. Njuna delavnica je namenjena plesalcem, ki že imajo nekaj predznanja, a si želijo novih izkušenj.

V enem tednu se naučijo novega plesa

»Kot vidimo iz nabora plesnih učiteljev, je letošnja plesna šola precej špansko obarvana. Imamo pa tudi nekatere slovenske učitelje, ki učijo v tujini, a se z veseljem vračajo domov v Slovenijo,« je povedala Meškova. Tečaji in delavnice so zasnovani tako, da vodja delavnice koreografijo razporedi skozi celoten teden. V soboto plesalci staršem v skupni plesni produkciji predstavijo vse, kar so se v preteklem tednu naučili. »Plesalci so izredno zadovoljni, nekateri se vračajo že sedmo leto zapored, prijave pa se začnejo zbirati že kmalu po objavi programa, ponavadi v aprilu,« je pojasnila Meškova, ki je odgovorna tudi za izbiro plesalcev, ki vodijo delavnice. Po nekajletnih ponovitvah je poletna šola postala zanimiva tudi zanje, saj pogosto kar sami pošiljajo predloge za plesne delavnice.

»Nekateri otroci so na začetku malo v skrbeh, ker potekajo delavnice tudi v angleščini, a kmalu ugotovijo, da je ples jezik, ki ga lahko razumemo z res malo besedami. Tu pa je tudi prednost, v enem tednu se naučijo plesa in izboljšajo znanje jezika,« je prepričana Meškova.