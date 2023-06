Nepreslišano: Zemira A. Pečovnik, urednica oddaj o kulturi na TV Slovenija

Dejstvo je, da je redakcija informativnega programa TVS razdejana. Tisti, ki so lahko, so se upokojili, nekateri so si našli druge službe, tretji so pobegnili na bolniško. Številni so v slabem stanju, na robu psihofizičnih zmogljivosti. Ko se pritiski vrstijo daljši čas, ko morečemu vzdušju ni videti konca, dobiš občutek, kot da si vstopil v neki psihotični svet, kjer se nenehno sprašuješ, ali se boš sploh še kdaj zbudil iz te more. Sedanji informativni program seveda ni niti bleda senca tistega prej. Še vedno je v njem kar nekaj izkušenih novinarjev, ki so pritisk uspeli zdržati. A če bosta voditeljica Odmevov Tanja Starič in urednik Boris Lenarčič res premeščena v radijski desk, kot se napoveduje, ne vem, kaj bo na koncu ostalo.