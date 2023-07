Velenjski rudarji sprejeli 36 novincev

V Premogovniku Velenje so nedavno končali obsežen projekt posodobitve jamskega dela varnostno-tehnološkega informacijskega sistema in zamenjali še zadnjo jamsko postajo. To soboto pa bodo na tradicionalnem skoku čez kožo v rudarski stan sprejeli 36 novincev in zaznamovali praznik rudarjev.