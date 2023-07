Capaldi, star 26 let, je dejal, da se še vedno navaja na življenje s tourettovim sindromom in da je odločitev o odpovedi turneje, v okviru katere je načrtoval 26 koncertov po vsem svetu, najtežja v njegovem življenju. Glasbenik je še povedal, da je v preteklosti lahko užival v vsaki sekundi nastopanja in da je upal, da bo tritedenski premor odpravil težave, »vendar je resnica, da me tourettov sindrom močno ovira na odru in v soboto je postalo očitno, da bom potreboval veliko več časa, da bom svoje duševno in telesno zdravje spravil v red, tako da bom lahko še dolgo počel vse, kar imam rad«.