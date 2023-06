»Maša je prosila za moj podpis na koncertu v Mariboru in mi rekla – to si bom dala vtetovirati. Nasmejal sem se, misleč, da se šali, in rekel – pošlji fotografijo. Ni se šalila. Draga Maša, imaš vstopnice za moje koncerte za vse življenje. Upam, da ti ne bo težko nositi Graše na hrbtu,« je Maši po njeni potezi prek instagrama sporočil pevec.

Grašo takšni izrazi oboževanja navdušujejo. Februarja letos se je denimo na družbenih omrežjih znašel videoposnetek, na katerem je videti, kot da grize nogo eni od obiskovalk koncerta. Dan pozneje je Graševo nenavadno vedenje pojasnila ženska, ki je posnela video. »To se je zgodilo 16. decembra lani na koncertu v Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Posnela sem ta trenutek, čeprav osebno ne poznam dekleta, ki je bilo z njim na odru. Grašo jo je poljubil, ker ima tetoviran verz njegove pesmi na nogi, jaz pa sem vse posnela, ker sem vedela, da ji bo to v lep spomin,« je povedala za hrvaški časnik 24 sata.