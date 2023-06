Predsedniki držav in vlad EU po dveh dneh pogovorov niso našli skupnega jezika glede migracij, zaradi česar na vrhu niso sprejeli sklepov. Poljska in Madžarska namreč vztrajata pri svojem stališču glede obveznega premeščanja migrantov, ki mu nasprotujeta.

Predsednik Evropskega sveta Michel je danes ob koncu zasedanja povedal, da dve od 27 članic, Poljska in Madžarska, nista podprli besedila skupnih sklepov, zaradi česar so se odločili za objavo sklepov predsednika.

Ob tem je poudaril, da je bil od februarja, ko je potekalo izredno zasedanje Evropskega sveta s poudarkom na okrepljenem zunanjem delovanju in učinkovitem nadzoru nad zunanjimi mejami, v EU storjen pomemben napredek.

Da so se voditelji EU kljub določenim razhajanjem strinjali o tem, kako upravljati migracije izven EU, je pred tem danes potrdil tudi slovenski premier Robert Golob.

Eno od spornih vprašanj v razpravi je za Varšavo in Budimpešto bilo odločanje s soglasjem oziroma kvalificirano večino glede migracij.

V predsednikovih sklepih je tako med drugim navedena pripomba Poljske in Madžarske, da je treba v okviru dela na paktu o migracijah in azilu v skladu s prejšnjimi sklepi Evropskega sveta iz decembra 2016, junija 2018 in junija 2019 najti soglasje glede migracijske in azilne politike.

Državi pri tem poudarjata, da bi morale biti premestitve in preselitve migrantov v okviru solidarnostnih ukrepov prostovoljne. Vse oblike solidarnosti pa bi morali obravnavati enakovredno.

V danes sprejetih sklepih predsednika Evropskega sveta o zunanjih vidikih migracij je med drugim zapisano še, da so »migracije evropski izziv, ki zahteva evropski odziv«.

Predsednik Evropskega sveta je ob tem tudi izrazil »globoko obžalovanje zaradi velike izgube življenj« ob nedavni nesreči ladje z migranti v Jonskem morju. Kot je dejal, EU ostaja zavezana »razbijanju poslovnega modela mrež trgovcev z ljudmi in tihotapcev«, in odpravljanju glavnih vzrokov nedovoljenih migracij, da bi se bolje soočila s tokovi migrantov in preprečila, da bi se ljudje podali na nevarna potovanja.