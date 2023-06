V koalicijskih Gibanju Svoboda, SD in Levici po vložitvi interpelacije, v kateri SDS Bešiču Loredanu očita vedno slabše razmere v zdravstvu, podaljšanje čakalnih dob in neuresničene obljube o časovnici zdravstvene reforme, zatrjujejo, da minister za zdaj še uživa njihovo podporo.

Tako bo ostalo, dokler vsi skupaj uresničujemo program in dane predvolilne obljube, je danes vnovič zatrdil vodja poslancev Svobode Borut Sajovic. Hkrati je poudaril, da je področje zdravstva »zahtevna zgodba«, zato se vsega ne da popraviti čez noč, rešitve pa niso zgolj administrativne, zakonske narave. »Zgodba rabi čas, ne pa potenciranja, interpelacije in podobnih zgodb,« je dejal.

Tudi njegova strankarska kolegica Tamara Kozlovič, sicer predsednica odbora DZ za zdravstvo, je izpostavila, da usklajevanje pri posameznih korakih zdravstvene reforme terja svoj čas. Tako je prepričana, da je bolj pomembno ponuditi dobre rešitve kot zgolj hitre. Pomemben bo namreč končni rezultat, je dodala. Kot smešno je ob tem označila opozarjanje opozicije na roke, ki so si jih zastavili.

Zavrnila je tudi navedbe, da je minister za zdravje šibka točka aktualne vlade. Zdravstvena reforma je ena najkompleksnejših, nobeni vladi je ni uspelo izpeljati, je izpostavila in dodala, da zdravstvena reforma ne more biti reforma zgolj enega ministra, ampak celotne vlade.

O namigovanjih o nezadovoljstvu z delom ministra tudi v koalicijskih vrstah pa je dejala, da lahko koalicija vsakemu od ministrov pripiše tako pluse kot minuse, pomembno pa je, da se o tem pogovarjajo.

Prav pogovor o poteku zdravstvene reforme pa ob interpelaciji pričakujejo predvsem v najmanjši koalicijski partnerici Levici. V interpelaciji tako vidijo priložnost za pogovor o tem, kaj je bilo storjenega v zadnjem letu. Vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec je tako danes ocenil, da so bile v tem času storjene tudi napake, denimo interventni zakon, ki ni prinesel primarnega cilja, in sicer skrajšanja čakalnih vrst. Prepričan je, da si tako velikih napak, ki tudi veliko stanejo, a nimajo pozitivnih učinkov, v koaliciji ne smejo več privoščiti.

Ob interpelaciji tako jeseni pričakujejo pogovor o bilanci učinkov zdravstvene reforme, pa tudi kako "dati v višjo prestavo" in skladno z danimi zavezami krepiti javni zdravstveni sistem. Glede podpore ministru pa je spomnil na enotni odziv koalicije že ob napovedi interpelacije, s katero želi SDS po besedah Vatovca zrušiti enega ministra in s tem zamajati trdnost vlade.

V SD dan po vložitvi interpelacije te niso komentirali, ob njeni napovedi pa so zatrdili, da trenutno ni nobenega razloga, da ministru podporo odrečejo. Bodo pa pri obravnavi interpelacije ponovili svoja pričakovanja do zdravstvene reforme in tudi do ministra, so napovedali.