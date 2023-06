Voditelji držav članic so v okviru četrtkove razprave o ruski agresiji na Ukrajino govorili tudi o uporabi v okviru sankcij zamrznjenega premoženja ruske centralne banke za obnovo Ukrajine.

Predsednica komisije von der Leyen, ki je nedavno napovedala, da bo pravno podlago predstavila pred poletnim premorom, je zagotovila, da bo pri tem ravnala preudarno. Predlog pa se bo nanašal na presežne dobičke od zamrznjenega premoženja, pri čemer več podrobnosti ni podala.

Dodala je, da se bo EU pri tem posvetovala z mednarodnimi partnerji, upoštevala pa bo tudi skrbi, ki jih je izrazila Evropska centralna banka (ECB).

Poleg finančne dimenzije pa je pomembna tudi politična, je še dejala. »Ne moremo dovoliti, da Rusija uničuje infrastrukturo v Ukrajini in ne prispeva k obnovi tega,« je poudarila von der Leyen.

Tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel je poudaril, da bi bilo pravično, če bi del tega premoženja uporabili za podporo prihodnosti Ukrajine. Poudaril je, da pri tem v EU obstajata skupen cilj in skupna politična volja.

Voditelji članic EU, med njimi premier Robert Golob, so sicer Ukrajini zagotovili nadaljnjo finančno in vojaško podporo. EU in članice pa so izrazile tudi pripravljenost za sodelovanje pri varnostnih jamstvih za Ukrajino.

Michel je dejal, da ne more govoriti o podrobnostih vojaškega sodelovanja med Ukrajino in članicami EU. Je pa izpostavil dobave vojaške opreme, s čimer se ukrajinska vojska približuje EU in Natu. Poudaril je tudi krepitev evropske obrambne industrije.