26 let kasneje in v tretje: Kristijan Kamenik oproščen morije

Sodnica celjskega okrožnega sodišča Alenka Jazbinšek Žgank je včeraj 26 let in dobre tri mesece po grozljivem umoru štirih ljudi v Tekačevem pri Rogaški Slatini, v tretje in najverjetneje dokončno zapečatila usodo Kristijana Kamenika. Razsodila je, da ni kriv smrti štirih nedolžnih ljudi in ga zaradi pomanjkanja dokazov oprostila vseh obtožb.