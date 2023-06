Za naslednje šolsko leto 2023/2024 je bilo v okviru prijavno-vpisnega postopka za vpis novincev v srednje šole na voljo 25.444 prostih mest.

Do začetka prvega kroga izbirnega postopka se je na razpisana mesta skupaj prijavilo 22.947 kandidatov. V programih nižjega poklicnega izobraževanja je bilo prijavljenih 620 kandidatov, v programih srednjega poklicnega izobraževanja 4397, v programih srednjega strokovnega izobraževanja 9958 kandidatov in v gimnazijskih programih 7972 kandidatov. Za programe splošne gimnazije se je prijavilo 6255 kandidatov, za strokovne gimnazije pa 1717 kandidatov, so sporočili z ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Na šolah z omejitvijo vpisa je bilo 16. junija, ko se je začel prvi krog izbirnega postopka, prijavljenih 10939 kandidatov na 8623 vpisnih mest za prvi krog, in 912 mest za drugi krog ter 12.008 kandidatov na šolah, ki niso omejile vpisa, na 16.498 vpisnih mest.

Po končanem prvem krogu izbirnega postopka se je do 21. junija vpisalo skupaj 19.833 kandidatov, od tega 8623 na šolah z omejitvijo vpisa.

Po prvem krogu izbirnega postopka se 2316 kandidatom, prijavljenim na šolah z omejitvijo vpisa, ni uspelo uvrstiti na želeno šolo. Za drugi krog pa je bilo prostih še 912 mest na šolah, ki so omejile vpis, in 4460 mest na ostalih šolah.

V drugem krogu izbirnega postopka je sodelovalo 2055 kandidatov, Od tega jih je bilo na prvo želeno šolo sprejetih 729. Na nobeno izmed izbranih šol oziroma programov se ni uspelo uvrstiti 197 kandidatom.

Do danes je bilo torej na srednje šole sprejetih 22.127 bodočih dijakov. Med njimi jih je bilo 530 sprejetih v programe nižjega poklicnega izobraževanja, 4200 v programe srednjega poklicnega izobraževanja, 9636 v programe srednjega strokovnega izobraževanja ter 7761 v gimnazijske programe.

Kot so še sporočili z ministrstva, je na šolah še okrog 800 prijavljenih kandidatov, ki se iz različnih razlogov še niso vpisali.

Število še prostih mest za vpis v 1. letnik posameznih srednješolskih programov bo objavljeno 3. julija 2023 na spletnih straneh ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Kandidati se lahko na šolah, kjer bodo še prosta mesta, vpišejo do začetka prihodnjega šolskega leta, do 31. avgusta.