Macron kljub izgredom in pozivom desnice ni razglasil izrednih razmer, temveč je poskušal najti ravnovesje med političnim pritiskom, ki zahteva oster odziv države, in strahovi, da bi lahko ta še okrepil proteste, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V svojem govoru se je oprl na starše in jih pozval, naj svojih otrok v času protestov ne spuščajo na ulice. »Starši so odgovorni, da otroke zadržijo doma. Ni naloga države, da ukrepa namesto njih,« je izjavil po koncu kriznega sestanka vlade.

Napovedal je, da bo notranje ministrstvo »za boj proti nemirom uporabilo dodatna sredstva«, pri čemer pa ni navedel, koliko dodatnih policistov bo vpoklicanih. Po vsej državi je bilo sicer doslej razporejenih okoli 40.000 policistov.

Prav tako je opozoril, da je v nekaterih krogih prišlo do nesprejemljivega izkoriščanja smrti mladostnika za upravičevanje nasilja. Za nemire v zadnjih dneh pa je obtožil tudi družbena omrežja in pri tem zahteval odstranitev najobčutljivejših vsebin o nemirih.

»Družbena omrežja igrajo pomembno vlogo v dogodkih zadnjih dni. Videli smo, da so služila kot točka za organizacijo nasilnih protestov,« je dejal in opozoril, da bi mladostniki lahko posnemali nasilje, ki ga vidijo na družbenih omrežjih. »Dobiš vtis, da nekateri od njih na ulici podoživljajo videoigrice, ki so jih omamile,« je še dodal.

Na najstnika francosko-alžirskega porekla, ki so ga identificirali kot Nahela M., je policist v pariškem predmestju Nanterre streljal v torek zvečer med prometno kontrolo. Kljub pomoči reševalnih služb je mladostnik umrl zaradi strelnih ran v prsnem košu.

Francosko tožilstvo je v četrtek policista, ki je ustrelil in ubil 17-letnika, obtožilo uboja. Shodi v več francoskih mestih pa se kljub temu nadaljujejo. Po najnovejših uradnih podatkih je policija aretirala 875 ljudi, 249 policistov pa je bilo ranjenih. Med protesti naj bi škoda nastala na 492 objektih, protestniki naj bi sprožili 3880 požarov ter zažgali 2000 vozil.