S tem se zaenkrat ustavlja postopek izdajanja soglasja za prodajo Športne loterije, ki je zadnje tedne odmevala v javnosti. A zgodbe po informacijah vsaj enega od prodajalcev lastniškega deleža ni konec, saj naj bi šlo zgolj za dopolnjevanje ponudb.

»Ponudnik za odkup poslovnega deleža Športne loterije, ki je v lasti SZS, nas je obvestil, da je pri ministrstvu za finance umaknil prošnjo za soglasje, saj želi vlogo dopolniti,« je zapisala krovna zveza na področju zimskih športov, ki ima v lasti 20-odstotni delež v Športni loteriji.

SZS skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS) in Nogometno zvezo Slovenije (NZS) prodaja večinski, 57-odstotni delež v edinem ponudniku športnih stav v Sloveniji. Razlog za razmišljanje o prodaji naj bi bila tveganja, povezana z odpiranjem trga športnih stav v Sloveniji.

Po pisanju portala Necenzurirano naj bi se za monopolista na domačem trgu športnih stav zanimalo britansko podjetje Entain, eden največjih spletnih ponudnikov iger na srečo, ki ima v lasti blagovne znamke Bwin, Sporting Bets in Party Poker. Posel je Entain želel izpeljati skupaj z nekaterimi najbogatejšimi češkimi poslovneži, ponujal pa naj bi od 50 do 60 milijonov evrov.

Drugi interesent naj bi bila medtem romunska igralniška skupina Superbet, ki deluje v desetih evropskih državah, po pisanju portala Necenzurirano naj bi bila njihova ponudba še nekoliko višja.

Na olimpijskem komiteju so v začetku meseca zapisali, da je ponujena cena dobra, vendar pa da prodaje ne bo brez zavez kupca o nadaljnjem financiranju in razvoju slovenskega športa. To je bila tudi glavna izražena skrb predstavnikov države pri tem načrtovanem poslu. Obenem so se bili v olimpijskem komiteju pripravljeni ideji o prodaji odreči, če se država zaveze k ohranitvi monopola na trgu športnih stav.

Država sama sicer ne more odločiti o tem, ali se zveze odločijo prodati Športno loterijo, ki prek transferjev v Fundacijo za šport financira slovenski šport. To so danes zapisali tudi na ministrstvu za finance. "Minister za finance ne sprejema odločitev o tem, ali bodo lastniki Športne loterije prodali svoje deleže, temveč je to odločitev, ki jo sprejme lastnik sam," so navedli.

Ministrstvo je v postopek odločanja vključeno kot izdajatelj soglasja k nameravanemu poslu. Minister ima namreč na podlagi določil zakona o igrah na srečo pristojnost odločanja o vlogi interesenta za pridobitev soglasja k nakupa deleža. V tem postopku po zakonu odloča na podlagi več kriterijev, določenih v tretjem členu zakona.