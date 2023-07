Najprej kaže opozoriti na močno uveljavljeno mnenje, da visoki davki, zlasti davčne obremenitve plač, povečujejo stroške poslovanja in zmanjšujejo konkurenčnost gospodarstva, zaradi česar je treba zmanjšati davčne obremenitve z zmanjšanjem izdatkov za skupne družbene storitve. Le-te naj bi bolj racionalno zagotavljalo konkurenčno tržišče kot potratna država. Praksa ne potrjuje koristnosti takšne usmeritve. Države z uveljavljanjem sistema Margaret Thatcher in Ronalda Reagana svoje politike niso izboljševale, ampak so praviloma poslabševale lastno razvojno uspešnost. Severnoevropske države so kljub visokemu deležu družbenih izdatkov tudi ekonomsko zelo uspešne. Koristnost države potrjuje tudi izjemno uspešen razvoj Singapurja, Kitajske in nekaterih drugih držav z aktivnejšim državnim intervencionizmom. Tudi v Sloveniji se zaostanek za razvitejšimi državami s privatizacijo ni zmanjšal. Na splošno s privatizacijo ne dosegamo pričakovane koristnosti.

Pokazalo se je, da eventualno povečana konkurenčnost večinoma ne odtehta prednosti celovite skupne državne organiziranosti posameznih dejavnosti in aktivnosti, ki se odraža predvsem v uspešnejšem obvladovanju monopolnih dejavnosti, zmožnosti organiziranja velikih, bolj racionalnih sistemov za celovito in kontinuirano zadovoljevanje potreb prebivalstva, manjši odvisnosti od spreminjajoče se tržne interesantnosti, večji usmerjenosti v dolgoročne – in ne toliko v trenutne – profitne interese ter uspešnejšem uveljavljanju želenih družbenih kvalitet. Državam, ki dajejo prioriteto kvaliteti kadrov, in ne njihovi strankarski pripadnosti, celo uspeva, da je tudi upravljanje državnih dejavnosti na visoki kakovostni ravni. Seveda pa pretiran državni intervencionizem, zlasti če slabi družbeno motiviranost in iniciativnost, ni dober. Primeren obseg intervencionizma za sedaj najbolje uveljavljajo skandinavske države.

Slovenija še vedno ne dosega skupnih davčnih obremenitev (sem štejem tudi vse državno predpisane prispevke) mnogih družbeno in ekonomsko uspešnih držav. Problem Slovenije torej ni v pretirani skupni davčni obremenitvi, pač pa v ne dovolj racionalni organiziranosti družbenih dejavnosti. Kvalitetno družbeno upravljanje se izkazuje v sposobnosti racionalnega organiziranja in zagotavljanja čim večjega obsega tistih želenih storitev, ki so jih javne dejavnosti sposobne zagotavljati bolj celovito, širše družbeno koristno in bolj racionalno kot tržni ponudniki.

Mogoče se premalo zavedamo neprecenljivosti celostnega obveznega pokojninskega sistema, ki nam omogoča, da velik del svojega življenja zadovoljivo preživljamo brez večjega obremenjevanja potomcev ali humanitarnih ustanov v starosti. Verjetno se premalo zavedamo, kako neprecenljivo je vsesplošno solidarnostno zdravstveno zavarovanje, ki poleg individualne zdravstvene pomoči zagotavlja izboljševanje splošne zdravstvene kondicije prebivalstva in s tem tudi večje družbeno zadovoljstvo ter produktivnost. Ali tega, kako pomembno je brezplačno izobraževanje, ki omogoča, da se v čim večji meri izkoristijo potencialne sposobnosti prebivalstva in s tem poveča splošno blagostanje države. In kako koristno je zagotavljanje vsesplošne varnosti, ki nas razbremenjuje vsakodnevne skrbi in stroškov osebnega varovanja, kako nam izboljšujejo življenje infrastrukturne, komunalne, raziskovalne ter številne druge načrtno, dolgoročno in skladno uveljavljene skupne družbene aktivnosti.

Davki, potrebni za izvajanje vseh teh družbenih aktivnosti, praviloma ne dražijo našega življenja, ampak izboljšujejo njegovo kvaliteto in obenem povečujejo socializacijo (počlovečenje) družbe. Zato moramo glavno skrb posvetiti ne prizadevanju za čim nižje davke, ampak racionalizaciji, ohranjanju in uveljavljanju čim večjega obsega javnih storitev ter uveljavljanju ukrepov, ki racionalizirajo njihovo delovanje in povečujejo njihovo konkurenčnost. Obseg javnih storitev in s tem večja ali manjša socializacija družbe naj se ne uravnavata po apriorni ideološki usmerjenosti, ampak po naši sposobnosti racionalnega organiziranja skupnih družbenih dejavnosti. To prebivalstvu zagotavlja najboljšo zadovoljitev njegovih življenjskih potreb. Pripravljenost za demokratično sprejemanje večjih davčnih obremenitev je gotovo eden pomembnejših kazalnikov, ki odražajo kvaliteto posamezne družbe.

Seveda pa velik obseg družbeno financiranih skupnih dejavnosti ni v osebnem interesu prejemnikov nadpovprečnih dohodkov. Ker imajo le-ti pomemben vpliv na sprejemanje družbeno-ekonomskih odločitev in oblikovanje javnega mnenja, ne preseneča, da je podpora »racionalni« neoliberalni politiki še vedno sorazmerno visoka, ne glede na to, da je za dve tretjini prebivalstva neugodna. Prav tako ni presenetljivo, da se predvolilne obljube o večji socialni naravnanosti začnejo po prevzemu oblasti praviloma močno krhati. Zaželeno bi bilo večje angažiranje ekonomistov in drugih, zlasti socialno čutečih, strokovnjakov za ozaveščanje prebivalstva in uveljavljanje učinkovitega sistema, v katerem si ne bi zastavljali apriorne davčne omejitve, ampak bi presojali koristnost vsake posamezne dejavnosti ločeno in bi za vsak izdatek posebej ugotavljali njegovo stroškovno sprejemljivost s stališča pričakovane dobrobiti za celotno prebivalstvo.

Rezerve za znižanje davčnih obveznosti je treba iskati v izboljševanju in racionalizaciji ter eventualnem ukinjanju posameznih manj učinkovitih družbenih aktivnosti, ne pa v posplošenem demagoškem pozivanju k davčni razbremenitvi gospodarstva, k zmanjšanju obveznosti delodajalcev ali delojemalcev ipd. S takšnimi predlogi se poskuša doseči kakšno kratkotrajno korist za posamezne skupine, preusmerjati pozornost ali dokazovati svojo prizadevnost in koristnost.

S stališča višine osebnih obremenitev in fiskalnih potreb je dokaj nepomembno, ali smo davčno obremenjeni kot delojemalci, kot delodajalci ali kot plačevalci DDV in drugih obveznosti, kajti breme vseh teh izdatkov, ne glede na njihovo obliko, nosimo državljani, ki z davki določamo, kakšen del naših življenjskih potreb bomo pokrivali s svojimi neto prejemki, kakšen del pa s financiranjem širših družbenih dejavnosti.

Konkurenčnosti gospodarstva ne opredeljujejo posamezne davčne obveznosti, ampak skladnost naše produktivnosti z vsemi družbenimi izdatki in neto osebnimi prejemki skupaj, ki kot celota predstavljajo strošek dela. Seveda pa davki različno obremenjujejo posamezne skupine državljanov in imajo lahko bolj ali manj koristne družbeno-ekonomske učinke. O še nekaterih »zlatih teletih«, predvsem pa o mnogih neizkoriščenih možnostih za uveljavljanje učinkovitejšega davčnega sistema in davčne politike pa kdaj drugič.

TONE MASTNAK, Ljubljana

