#glosa Strah pred temo​

Strah ljudi je neskončen, kot je neskončen nabor zadev in okoliščin, ki nas navdajajo s strahom. A štos je, da nas je običajno strah napačnih stvari, še posebno zdaj, v času umetne inteligence in virusov, o katerih ne vemo, ne od kod so prišli ne kako jih premagati v nepoštenem boju. Kratek sprehod skozi zgodovino pokaže, da so se tam neki neandertalci bali teme, ker si niso znali pojasniti, kaj je tam v tisti črnini. In vsi vemo, kakšen stres povzroči spoznanje, da je nekaj tam, a mi tega ne vidimo. Pa so prižgali ogenj in temo je napolnila svetloba. A ko je prišla svetloba, je prišlo tudi spoznanje, da zdaj v odsotnosti teme vidijo vse tiste zveri, ki prežijo nanje. Ja, včasih je nevednost pravi balzam.