Francija, 36 zmag (21 tekmovalcev)

Organizatorji najpomembnejše dirke na svetu so seveda tudi najuspešnejša država na Touru. Na prvi dirki leta 1903 je bilo v končni razvrstitvi med desetimi najboljšimi šest Francozov, od tega tudi prvi trije z zmagovalcem Mauriceom Garinom na čelu. Francozi so dobili prvih šest dirk po Franciji in imajo v svojih vrstah nekaj najuspešnejših kolesarjev. Jacques Anquetil je zmagal v letih 1957, 1961, 1962, 1963 in 1964. Prav tako petkrat je bil najboljši Bernard Hinault (1978, 1979, 1981, 1982, 1985). Od leta 1953 do 1955 je trikrat zmagal Louison Bobet, Francozi pa imajo tudi prvega kolesarja, ki je slavil dvakrat zapored, Lucien Petit - Breton je zmagal v letih 1907 in 1908. Imajo pa domači v zadnjem času bolj malo uspehov, 38 let so brez zmage, zadnji francoski kolesar, ki je zmagal na Tour de France, je bil ravno Hinault leta 1985. Galskim petelinom tudi letos ne kaže najbolje, čeprav nekateri strokovnjaki na četrto mesto med favoriti (po Tadeju Pogačarju, Jonasu Vingegaardu in Mikelu Landi) postavljajo domačega kolesarja Davida Gauduja.