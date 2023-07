#intervju Jim Bob, glasbenik in avtor: Nekaj mora biti hudo narobe s tistimi, ki sejejo sovraštvo

»Ne, Brixton danes ni več to, kar je bil nekoč,« me je najprej razočaral James Robert Morrison, bolj poznan pod imenom Jim Bob. Takšen odgovor sem tudi pričakoval, saj je bila južnolondonska mestna četrt nekoč zloglasna po svojem nočnem življenju, nevarnosti, tolpah in skvotanju, danes pa vse bolj postaja sterilni raj za hipsterje. Brixton je dejansko izoblikoval žilavega in upornega človeka, če je ta hotel preživeti na ulici. Niso The Clash zaman prepevali The Guns of Brixton, punkreggae napev, navdihnjen z gangsterskim filmom The Harder They Come.