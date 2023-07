Ugrabljeni urbanizem, ugrabljeno mesto?

Neznani ljudje me ustavljajo na ulici in mi žugajo, češ, uničili ste nam mesto, ne znajo pa mi jasno povedati, kaj s tem mislijo. Odkar sem predal podžupansko funkcijo novemu mestnemu arhitektu, je bilo objavljenih več člankov, v katerih moji kolegi odgovarjajo novinarjem na aktualna vprašanja o urbanizmu in arhitekturi Ljubljane z dramatičnimi izjavami, kako je vse le narobe in zavoženo. Proti pričakovanjem, saj sem mislil, da so najhujša obračunavanja že za mano.