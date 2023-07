Zaspani glas

Glasba je edino zdravilo, ki prime takoj. Čeprav se pogosto zgodi, da prehitro spusti, in potem pridejo na vrsto prava zdravila, ki spreminjajo perspektive, zamegljujejo bistvo. Nas pa še vedno vleče tja, v primaren kaos ritma in zvena znanih melodij, ki nam ne dajo miru. Dokler ne pridejo na vrsto pomirjevala. Prava, globoka. Kot je globok glas Momčila Bajagića - Bajage, globok in mračen, kot je mračen pogled iz vlaka, ki drvi v noč.