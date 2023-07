Bilo je lepo, dokler je trajalo

Lansko poletje sem bil po dolgih letih spet v Rovinju, mestu, ki smo ga v času mojega otroštva redno obiskovali. Tja smo se vsako poletje iz Pulja večkrat odpravili na večerni sprehod, na pico ali sladoled. V Rovinju so me takrat najbolj fascinirale stojnice, polne bleščečih in utripajočih spominčkov, in vsaj po tej plati se ni v zadnjih tridesetih letih nič spremenilo. Še vedno se namreč ljudje ob večerih po Rovinju sprehajajo, jedo pico ali ližejo sladoled, medtem ko otroci navdušeno zijajo v stojnice, polne bleščečih in utripajočih spominčkov.