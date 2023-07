Kapitalizem za telebane

Moja generacija je odraščala v socialistični Jugoslaviji v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so s Titovo politiko iskanja ravnotežja med Vzhodom in Zahodom k nam prihajali zapeljive barve, vonji in oblike kapitalizma. Vse tiste marksistične teorije, ki smo se jih učili v šoli, o lastništvu sredstev za proizvodnjo, prvobitni akumulaciji kapitala, viških vrednosti in podobnih pizdarijah, vse so padle poražene pred navadno pločevinko coca-cole, škatlico cigaret camel brez filtra, žvečilnimi brooklyn, all starkami in drugimi nepremagljivimi spominki kapitalizma, o katerih so nam guruji z zahodnih gradbišč pripovedovali fantastične mitološke zgodbe.