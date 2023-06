Kot so danes sporočili iz Bruslja, bodo imeli podprti projekti ključno vlogo pri doseganju podnebne nevtralnosti in obnovi narave z varovanjem in obnavljanjem biotske raznovrstnosti v vodah, zmanjševanjem onesnaževanja, podpiranjem trajnostnega modrega gospodarstva in razvojem evropskega digitalnega dvojčka oceanov.

Pri projektih sodelujejo vse države EU, in sicer z ukrepi od Baltskega in Severnega morja, reke Donave, Sredozemskega morja ter od Atlantika do Atlantika.

Med ukrepi iz projektov so rešitve za zaščito in obnovo degradiranih obalnih in morskih habitatov, varstvo in obnova mokrišč, poplavnih ravnic, obalnih mokrišč in slanih močvirij v Donavi, ukrepi za preprečevanje, zmanjšanje in sanacijo kemičnega onesnaževanja v Sredozemskem morju, uvajanje trajnostnih proizvodov in rešitev na osnovi alg na trg v Baltskem in Severnem morju, preprečevanje in odpravljanje odpadkov, plastike in mikroplastike ter zmanjšanje morskih odpadkov in onesnaževanja z uporabo pametnih ribolovnih orodij z majhnim vplivom na okolje.

Med izbranimi projekti je tudi Remedies, ki ga koordinira Kemijski inštitut in je namenjen zmanjševanju količine plastičnih odpadkov v Sredozemskem morju. Trajal bo štiri leta in bo povezoval 23 partnerjev iz 12 držav. Skupno je vreden 9,14 milijona evrov.

Misija EU Obnova naših oceanov in voda, ki se je začela septembra 2021, je po navedbah Bruslja namenjena varovanju in obnovi zdravja oceanov in voda do leta 2030 z raziskavami in inovacijami, vključevanjem državljanov in naložbami v tako imenovano modro gospodarstvo. Misija obravnava oceane in vode kot celoto ter ima ključno vlogo pri doseganju podnebne nevtralnosti in obnovi narave.