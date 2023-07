En bog, dve poti do njega

Ob dnevu državnosti je, kot je običajno, tudi letos nastalo veliko vznemirjenje. Proslava je ena redkih priložnosti v letu, ko se država pokaže v vsem svojem blišču. Razkaže svoj pražnje oblečeni politični vrh, ga okrasi z ikonografijo visokih verskih dostojanstvenikov in scenografijo vrhunskih umetnikov. Zvokovno je prireditev uravnotežena in elegantno združi blage zvoke državne himne z ritmi zabavne glasbe. Recitatorji umetelno povežejo premnoge različne oblike družbenega, političnega in kulturnega življenja v somerno celoto, ki bogastvo različnosti zlije v lepoto enotnosti. Tako se praznuje.