Ravno v tistem času je njenega dobrega prijatelja, arhitekta, ki je bil star komaj nekaj več kot 40 let, zadela možganska kap, ki jo je sicer preživel, a je ostal težko prizadet s sposobnostmi triletnega otroka. Takrat ga je vprašala, kaj bi hotel narediti v življenju, če bi vedel, da se bo zanj tako zgodaj vse končalo. Prijatelj ji ni mogel več odgovoriti, ona pa pravi, da je poiskala odgovor zase in ugotovila, da je najbolj dragocena stvar v življenju čas, ne denar, kajti časa, ki nam je namenjen, ne moremo namnožiti, podaljšati niti kupiti. Christine je svojo strast odkrila že nekaj let pred tem, ko je tako rekoč brez telesnih priprav kupila letalsko vozovnico in se po 4200 kilometrov dolgem Pacific Crest Trail odpravila na pot od Mehike do Kanade. Kar 80 odstotkov pohodnikov te poti ne dokonča, Christine pa je vztrajala do konca. Leta 2007 je prehodila 5000 kilometrov dolgo Continential Divide Trail, leto kasneje še Appalachian Trail ter s tem osvojila tako imenovano trojno krono pohodništva. Istega leta je odpovedala stanovanje v Berlinu, vse svoje imetje spravila v kontejner in od takrat je Christine več ali manj na poti, peš, s kolesom ali kajakom, z nahrbtnikom in šotorom. Doslej je prehodila že 60.000 kilometrov, obrabila 50 parov pohodniških čevljev in pojedla pol tone čokolade.