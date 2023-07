Zastopal je novinarje, ki jih je preganjal Erdoganov režim, deloval je kot odvetnik platforme Solidarnost Taksim in carigrajske arhitekturne zbornice, ki sta igrali pomembno vlogo v prvih dneh protestov v parku Gezi, s katerimi je javnost nasprotovala gradnji nakupovalnega središča v parku. Protesti so se tudi zaradi grobega posredovanja policije pozneje razširili in nasprotovali avtoritarnosti Erdoganovega režima, turški predsednik pa jih je začel tolmačiti kot poskus državnega udara. Atalaya so zato aretirali in ga lani obsodili na 18 let zapora, na nedavnih volitvah pa je bil kot kandidat Delavske stranke Turčije tako rekoč iz zapora izvoljen v parlament. Po veljavni zakonodaji poslanci uživajo imunost in Atalaya bi po prepričanju njegovega odvetnika morali izpustiti iz zapora, ministrstvo za pravosodje pa utemeljuje, da sodni proces še ni končan, saj sodba še ni pravnomočna, in Atalaya še naprej zadržuje v zaporu. V Turčiji v zaporih sedi na tisoče političnih zapornikov, številni so podporo Gezi protestom plačali s svobodo.