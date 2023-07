Mama, ki je umrla, ko ji je bilo 15 let, ji je povedala le, da je bil Francoz, in to je bilo tudi vse, kar je vedela o svojem biološkem očetu. V kleti je zatem našla mapo z dokumenti in fotografijami, na nekaterih od njih je bil francoski vojak. Njena sestra se je spomnila le tega, da so leta 1945 v stanovanje, v katerem sta stanovali z mamo, namestili francoskega vojaka Andréja. Ko je Meggie leta 2013 obiskala svoj rodni kraj, da bi prijateljici pokazala hišo, v kateri je nekoč stanovala, jo je čisto po naključju na cesti nagovorila mimoidoča, za katero se je izkazalo, da je sorodnica nekdanje najemodajalke. Slednja je bila sicer stara že 96 let, vendar pa se je dobro spomnila njenega očeta in hranila je pismo njegove francoske žene, na katerem je bilo ime in naslov. Zatem ko njena lastna poizvedovanja v Franciji niso obrodila sadov, je naletela na organizacijo Srca brez meja (Coeurs sans Frontieres), ki se ukvarja z iskanjem sorodnikov medvojnih in povojnih otrok, tistih, ki so bili sad »prepovedanih« ljubezni med nemškimi vojaki in francoskimi domačinkami in po vojni med pripadniki zavezniških sil, ki so zasedle Nemčijo, in tamkajšnjimi dekleti. Z njihovo pomočjo je, ko je bila stara 70 let, v Franciji našla očetov grob in svojo polsestro.